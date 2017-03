Gevangenisstraf voor poging overval pizzeria in Nieuwegein

Een 21-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. De man probeerde in november 2016 in Nieuwegein een pizzeria te overvallen. De man is ook veroordeeld voor een inbraak in een opticienwinkel en een poging inbraak in een garagebedrijf.

Overval pizzeria

De man kwam vlak voor sluitingstijd de pizzeria binnen en bedreigde het aanwezige personeel met een nepvuurwapen. In de pizzeria deed hij alsof hij het nepvuurwapen doorlaadde om op die manier meer druk te zetten op het personeel. De man ging er uiteindelijk zonder geld vandoor.

Inbraken

De man is ook veroordeeld voor een brutale inbraak bij Eyewish in Nieuwegein. De man sloeg, samen met een ander, midden in de nacht met grof geweld een moker door de ruit van de voordeur. Vervolgens namen de mannen voor een groot bedrag aan zonnebrillen mee. Bij de inbraak bij een garagebedrijf in Nieuwegein gooide de man een steen tegen de ruit van de pui. Hij klom vervolgens door het gat naar binnen en probeerde in het kantoor te komen waar de kluis zich bevond.

Verslavingsproblematiek

De man is verslaafd aan cannabis en cocaïne en heeft ook een gokverslaving. De rechtbank vindt een klinische behandeling voor deze hardnekkige verslavingsproblematiek noodzakelijk. Maar aan een klinische opname wil de man niet meewerken en voor een ambulante behandeling bestaan onvoldoende garanties dat de man zich aan de eventuele voorwaarden zou houden. De rechtbank legt daarom een gevangenisstraf van 2 jaar op. Daarnaast moet de man een schadevergoeding van 4381,80 euro aan het garagebedrijf betalen.