Celstraf voor verkrachting 13-jarig meisje in Helmond

De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag een 21-jarige man uit Helmond veroordeeld voor verkrachting van een 13-jarig meisje en voor diefstal. De man krijgt een gevangenisstraf van 24 maanden.

Het meisje verklaarde dat ze in juli 2015 naar Helmond ging, daar ’s avonds op een bankje zat en de voor haar onbekende verdachte trof. Ze trok vrijwillig een tijdje met hem en zijn 2 vrienden op. Toen die vrienden weg waren, vroeg de verdachte of het meisje seks met hem wilde hebben. Dit weigerde ze volgens eigen zeggen. Vervolgens haalde de man een mes tevoorschijn waarmee hij het meisje bedreigde, trok hij aan haar haren, hield haar vast en dwong haar hem te pijpen. Ze heeft het sperma uitgespuugd.

De verdachte ontkende direct na zijn aanhouding dat er sprake was van enig seksueel contact. Nadat de politie hem confronteerde met DNA-sporen op de kleding van het meisje en op een trottoirtegel, paste hij zijn verklaring aan. Later, toen het einddossier werd gesloten en de verdachte dit had ingezien, kwam hij met weer een andere verklaring. Hij zei dat het meisje hem had gesmeekt om seks met hem te hebben. Om er vanaf te komen, zou de verdachte de handelingen uiteindelijk hebben toegestaan. Hij zou geen mes hebben getoond of geweld hebben gebruikt. De rechtbank schuift deze verklaring terzijde als niet aannemelijk. De inhoud roept de nodige twijfels op, met name waar de verdachte stelt dat het slachtoffer, een 13-jarig meisje, een voor haar onbekende jongen in een voor haar onbekende stad midden in de nacht buiten op straat zou smeken om seks met haar te hebben, waarna de verdachte haar om er vanaf te zijn uiteindelijk maar toestaat hem af te trekken en waarbij het meisje het geen probleem vindt dat verdachte in haar gezicht klaarkomt. Daarnaast kan aan de geloofwaardigheid van zijn verklaring worden getwijfeld, omdat hij deze steeds aanpaste.

Volgens de rechtbank wordt de verklaring van het meisje ondersteund met andere, objectieve bewijzen zoals camerabeelden van de omgeving en het aantreffen van speeksel en sperma op de door het meisje aangeduide plaats en het aantreffen van sperma van de verdachte op de door meisje aan de politie aangewezen plaatsen en haar kleding. Bovendien trof de politie bij de verdachte een mes aan dat precies lijkt op de omschrijving dat het meisje gaf. De rechtbank acht daarom bewezen dat de verdachte het meisje heeft verkracht. De man wordt naast de verkrachting veroordeeld voor diefstal van een schadeformulier en 2 parkeerschijven uit een auto in december 2013.

De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straf rekening mee dat het meisje met een mes werd bedreigd, dat zij pas 13 jaar was en dat het midden in de nacht gebeurde. Het meisje was gezien haar leeftijd weinig weerbaar. Het moet dan ook een zeer beangstigende ervaring zijn geweest. De man hield totaal geen rekening met de gevoelens van het meisje en was uitsluitend gericht op de bevrediging van zijn seksuele behoeften.