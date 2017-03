Gevangenisstraffen tot zes jaar voor online handel in drugs en witwassen

De rechtbank heeft in het onderzoek Lancashire vier verdachten veroordeeld. Het ging bij drie verdachten om handel in en bij twee (De V en P) ook nog om uitvoer van drugs: amfetamine, Xtc-pillen en Lsd gedurende een lange periode. Er werd gehandeld onder diverse accountnamen via darknet markets, wereldwijde marktplaatsen op het internet. Er werd betaald in bitcoins. Deze werden omgezet in euro’s, waarmee de criminele herkomst werd verhuld. Daarom worden de verdachten ook veroordeeld voor gewoontewitwassen, van het geld én van de aangeschafte horloges en auto’s. De partner van verdachte De V. is alleen veroordeeld voor schuldwitwassen.

Verdachte De V.

De rechtbank veroordeelt de 27-jarige De V. tot 6 jaar gevangenisstraf (eis 8 jaar). Dit is conform de gebruikelijke straffen in dergelijke zaken. De door zijn raadsman gevoerde verweren heeft de rechtbank verworpen. De rechtbank ziet hem als de persoon die met het account AmsterdamUnited de handel in drugs dreef. Zijn verklaring dat hij alleen een keer geholpen heeft in verband met een ICT-probleem rond de Privé en Publieke (PGP)-sleutel voor het account, acht de rechtbank gelet op de bevindingen in het onderzoek niet geloofwaardig. De door de verdediging opgeworpen vraag of er sprake was van drugs waarin gehandeld werd, heeft de rechtbank op basis van de uitgewisselde berichten, via laptop en IPhone, en het NFI rapport over de drugs die medio december 2014 door verdachte aan medeverdachte P. zijn geleverd, volmondig met ja beantwoord: het ging zonder meer om drugs. Ten slotte acht de rechtbank vanwege vermenging alle bitcoins van misdrijf afkomstig, ook al zou een deel van de bitcoins legaal zijn. Immers, het grootste deel ervan werd met de handel in drugs verdiend.

Verdachte P.

De 57-jarige P. wordt tot 4,5 jaar gevangenisstraf (eis 6 jaar) veroordeeld. Gezien zijn rol zou een gevangenisstraf van 6 jaar gerechtvaardigd zijn, maar de rechtbank geeft hem een ‘korting’ van 1,5 jaar. Hij heeft alle feiten bekend en was first offender.

Verdachte Pf.

De 26-jarige Pf. wordt tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld (eis 8 jaar). Hij handelde als ‘vendor’ met het account Albert Heijn en Bulkking in drugs. De rechtbank gaat ervan uit dat hij al langer in drugs handelde dan hij zelf bekende, maar acht minder bewezen dan de officier van justitie.

Verdachte K.

De rechtbank veroordeelt de 35-jarige K. tot een werkstraf van 240 uur (eis 240 uren werkstraf en 2 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk). Ze wordt vrijgesproken van ‘gewoontewitwassen’. Hoewel er aanwijzingen zijn dat ze wist dat het geld en de goederen afkomstig waren van misdrijf, oordeelde de rechtbank dat dit te weinig was voor een veroordeling. De rechtbank acht ‘schuldwitwassen’ wel bewezen. Ze had een duurzame relatie met De V. en woonde geruime tijd met hem samen. Ze kon beschikken over kostbare luxe goederen, er waren dure vakanties. De rechtbank verwijt haar dat ze te weinig kritische vragen naar de herkomst van contante geldstromen en goederen heeft gesteld en dus aanmerkelijk onvoorzichtig is geweest.

Strafmaat

De handel is professioneel opgezet door gebruik te maken van anonieme wereldwijde marktplaatsen op internet als Silkroad, Agora en Evolution. Er werd geopereerd onder diverse schuilnamen. Er werd planmatig geruime tijd drugs uitgevoerd naar een fors aantal landen. Het eigen gewin ging boven de veiligheid van de afnemers. Deze werden willens en wetens blootgesteld aan zeer ernstige gezondheidsrisico’s. Door het witwassen van het verkregen crimineel vermogen wordt de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd: het tast de legale economie aan en het is bovendien onttrokken aan het zicht van de belastingdienst.

Overigens verklaart de rechtbank het inbeslaggenomen geld, ruim 4 ton, en de goederen, zoals horloges en auto’s, verbeurd.

De uitspraken worden eind deze middag aan dit persbericht toegevoegd.