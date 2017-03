Verplichte behandeling voor brandstichter auto in Utrecht

Een 22-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 90 dagen. Een deel van de gevangenisstraf, 36 dagen, wordt voorwaardelijk opgelegd. Hij vernielde in november 2016 in Utrecht een auto door brand te stichten aan de voorband.

Verplichte opname kliniek

De brand werd gesticht vlakbij de woonvoorziening waar de man begeleid woonde. De man kampt met een borderline stoornis en pyromanie en is eerder veroordeeld voor het plegen van soortgelijke feiten. Omdat de man al 54 dagen in voorlopige hechtenis heeft gezeten zal hij direct een behandelingstraject in gaan. De man moet zich verplicht laten opnemen in een forensisch psychiatrische kliniek. Ook moet de man een schadevergoeding betalen van 1597,39 euro aan de eigenaar van de auto.

Vrijspraak brandstichting leegstaand bedrijfspand

De rechtbank kan niet wettig en overtuigend bewijzen dat de man in mei 2016 brand heeft gesticht in een leegstaand bedrijfspand in Den Dolder. De rechtbank heeft onvoldoende aanknopingspunten waaruit blijkt dat de man deze brand heeft gesticht en ook de verklaringen van getuigen zijn niet concreet genoeg. De rechtbank spreekt de man daarom vrij van dit feit.