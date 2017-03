Benoeming vice-president Hoge Raad

De heer mr. C.A. Streefkerk wordt vice-president van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Blok van Veiligheid en Justitie. De benoeming gaat in op 1 april 2017.

De heer Streefkerk (1955) volgt in de functie van vice-president de heer mr. F.B. Bakels op die per 1 april 2017 is benoemd tot senior-rechter in de rechtbank Amsterdam. Streefkerk is op dit moment al raadsheer in de civiele kamer in de Hoge Raad. Hij is sinds 1 oktober 2004 lid van de Hoge Raad. Sinds augustus 2011 is hij tevens rechter in het Benelux-Gerechtshof.

Eerder heeft Streefkerk gewerkt in de wetenschap, is hij rechter in de rechtbank Breda geweest en raadsheer in het gerechtshof Amsterdam. Van 2001 tot eind 2004 was hij vice-president van het gerechtshof Amsterdam.