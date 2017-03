6 maanden celstraf voor vernieling en mishandeling in ziekenhuis Leyenburg

De 32-jarige man die op 11 juni 2016 in het ziekenhuis Leyenburg in Den Haag opzettelijk brand heeft gesticht, een beveiliger heeft mishandeld en een kamer heeft vernield, krijgt van de rechtbank Den Haag een celstraf van 6 maanden.

Wat is er gebeurd in het ziekenhuis?

De man werd door een ambulance afgeleverd bij het Leyenburg Ziekenhuis te Den Haag, nadat hij in totaal verwarde toestand op straat was aangetroffen. Het medisch personeel heeft hem, toen hij rustig werd, daar onderzocht. Toen hij op een brancard van de ene afdeling naar de andere werd vervoerd, sprong hij opeens van de brancard af en rende een behandelkamer voor kinderen in. Voordat hij zichzelf daarin opsloot, heeft een beveiliger van het ziekenhuis, die verdachte wilde tegenhouden, de deur van die kamer tegen zijn hoofd gekregen. In die kamer zijn – nadat de man daar door een speciaal opgeroepen arrestatieteam van de politie Den Haag was aangehouden – ernstige vernielingen aangetroffen en bleek dat daar brand was gesticht.



Waarom deze straf?

Bij de straf heeft de rechtbank betrokken dat de man door

drank- en drugsgebruik niet volledig toerekeningsvatbaar was, maar rekent hem

wel aan dat hij zichzelf in die toestand heeft gebracht. Hij had cocaïne,

amfetamine en alcohol door elkaar heen gebruikt, terwijl hij naar eigen zeggen

die drugs nooit eerder had gebruikt.

Zelf heeft hij ook schade ondervonden van zijn

onverantwoorde drugsgebruik; hij heeft hierna nog dagenlang in een coma

gelegen, er is tijdelijk nierfalen geconstateerd en er is zelfs even aan

levensgevaar gedacht. Op de strafzitting heeft hij verklaard dat hij ook zelf

heel erg is geschrokken van wat er gebeurd is, en gezegd dat hij zich nooit

meer met het gebruik van deze drugs zal wagen.

Deze straf is gelijk aan het voorarrest, dus de man hoeft

niet terug de cel in.