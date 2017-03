Man veroordeeld voor seks met minderjarige prostituee

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 43-jarige man uit Waalwijk veroordeeld voor betaalde seks met een minderjarige prostituee. De rechtbank legt hem een celstraf op van 1 dag en een maximale taakstraf van 240 uur.

De verdachte had in 2013 tegen betaling op 2 momenten seks met een destijds minderjarige prostituee. Er was onder meer sprake van het seksueel binnendringen van haar lichaam, waarbij de verdachte geen condoom gebruikte. Het meisje werkte destijds voor een man die hiervoor in juli 2015 is veroordeeld. In januari 2017 veroordeelde de rechtbank 4 mannen voor betaalde seks met hetzelfde meisje. De zaak tegen de Waalwijker is toen niet inhoudelijk behandeld.

De rechtbank weegt bij de strafoplegging van de man mee dat de hij heeft verklaard dat hij vond dat het meisje er jong uitzag. Om die reden vroeg hij de man voor wie het meisje werkte of ze 18 jaar was. Deze zou dat bevestigd hebben, maar de verdachte liet echter na dit te checken. Ondanks zijn indruk met een jong meisje te maken te hebben, heeft hij toch 2 keer seks met haar gehad. Daarmee heeft hij een grote inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het meisje en haar lichamelijke integriteit aangetast. Ze verklaarde dat het voor haar ingrijpende gebeurtenissen zijn geweest.

De rechtbank houdt bij de strafoplegging er verder rekening mee dat het bewezenverklaarde meer dan drie jaar geleden is gebeurd. Sinds een paar jaar is bij het Openbaar Ministerie (OM) de opsporing en vervolging van ‘de klant’ een belangrijk speerpunt in de bestrijding van mensenhandel, in het bijzonder de bestrijding van kinder- en jeugdprostitutie. Dit heeft ervoor gezorgd dat er de afgelopen tijd diverse vergelijkbare strafzaken hun weg hebben gevonden naar verschillende rechtbanken. Deze zaken hebben veel mediabelangstelling gegenereerd. De rechtbank is van oordeel dat inmiddels ook bij het publiek duidelijk is geworden in welke kwetsbare positie deze minderjarigen zich bevinden en in welke schimmige wereld van veelal illegale prostitutie zij hun seksuele diensten aanbieden. De klant van ‘vandaag’ is daarnaast nog meer dan de klant ‘in vroeger tijden’ op de hoogte aan welke mogelijke strafrechtelijke consequenties hij zich blootstelt: haar minderjarige leeftijd is voor zijn risico en hij kan zich niet verschuilen achter het niet weten.

Het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf doet dan recht aan de ernst van het delict. De feiten in deze zaak gebeurden meer dan drie jaar geleden in een tijd waarin het besef voor de consequenties bij het publiek en ook bij deze verdachte, minder prominent aanwezig was. De rechtbank legt nu 1 dag gevangenisstraf (en daarnaast de maximale werkstraf) op, ook omdat de kans op herhaling door de reclassering als laag wordt ingeschat en een langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf nadelige gevolgen zal hebben voor het werk en gezin van de verdachte. Deze straf sluit aan bij vergelijkbare zaken waarover de rechtbank onlangs besliste.

De man moet het meisje ook een schadevergoeding betalen van 866,64 euro.