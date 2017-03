Arnhemmer veroordeeld voor mishandeling ex-vriendin en medecliënt zorginstelling

De rechtbank veroordeelde een 21-jarige man uit Arnhem voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. Daarnaast mishandelde de Arnhemmer een medecliënt van een zorginstelling waarin hij verbleef. Hij kreeg hiervoor een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.

De man heeft zijn medebewoner met een schroevendraaier in zijn rug gestoken waardoor het slachtoffer pijn en letsel opliep.

Geen noodweer

Door de verdediging is een beroep gedaan op noodweer of noodweerexces. De advocaat van de Arnhemmer heeft gesteld dat de man deze medebewoner uit levensdrang instinctief zou hebben gestoken.

Volgens de rechtbank is noodweer of noodweerexces niet aan de orde. Een getuige heeft gezien dat de man op de rug van de medebewoner zat toen hij hem met de schroevendraaier stak. De rechtbank is er niet van overtuigd dat de man niet op een andere manier had kunnen wegkomen van de mogelijke dreiging van de medebewoner. Daarom is een beroep op noodweer niet aan de orde. Nu er geen sprake was van noodweersituatie is er ook geen beroep op noodweerexces mogelijk.

Klinische behandeling

De rechtbank heeft het advies van de psycholoog en de reclassering opgevolgd en de Arnhemmer naast een gevangenisstraf een klinische behandeling opgelegd om te werken aan zijn problematiek.

