Half jaar cel voor ABC-constructie, notaris vrijgesproken

Een man die de belastingdienst heeft opgelicht, krijgt zes maanden gevangenisstraf. De notaris die ervan werd verdacht de man te hebben geholpen bij diens frauduleuze vastgoedtransactie wordt vrijgesproken.

Stroman

De rechtbank acht bewezen dat de man in 2004 een bedrijfspand aan de Gilles van Ledenberchstraat in Amsterdam op één en dezelfde dag voor één miljoen euro kocht en daarna verkocht voor 1,85 miljoen euro: een zogeheten ABC-constructie. De man maakte daarbij gebruik van een stroman. Bij de aangifte inkomstenbelasting gaf de man de gemaakte winst niet op, maar bij de aangifte vennootschapsbelasting gaf hij wel de hogere aankoopprijs op. De straf is lager dan het Openbaar Ministerie had geëist, onder meer omdat het erg lang heeft geduurd voordat de zaak op zitting kwam.

Vrijspraak

De notaris die meewerkte aan de dubieuze vastgoedtransactie wordt vrijgesproken. De rechtbank acht niet bewezen dat de notaris wist (of bewust de kans aanvaardde) dat er een stroman in het spel was en dat de transactie dus was bedoeld om de belasting te ontduiken.

