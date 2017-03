Geen straf voor steekpartij op Venlose kinderkermis

De rechtbank Limburg heeft vandaag bepaald dat een 23-jarige man uit Venlo geen straf krijgt voor het neersteken van een man tijdens de kinderkermis in Venlo in september vorig jaar.

Waar ging de zaak over?

Op de kermis ontstond een heftige vechtpartij tussen de verdachte en een bekende van hem. De verdachte viel de man zonder directe aanleiding aan en er werd over en weer geslagen. Op enig moment slaagde het slachtoffer erin op deverdachte te gaan zitten en met twee handen zijn keel dicht te knijpen. In reactie daarop stak de verdachte het slachtoffer twee keer met een mes in zijn bovenlichaam.

Noodweer

De rechtbank is van oordeel dat bewezen is dat de verdachte schuldig is aan een poging tot doodslag . Hij heeft het slachtoffer immers bewust meerdere keren gestoken in zijn bovenlichaam. De rechtbank legt de verdachte desondanks geen straf op, omdat sprake is geweest van noodweer .