Zes jaar en tbs geëist tegen veroorzaker dodelijke botsing Zelhem

Op 17 juni 2016 reed de man in Zelhem frontaal in op een auto met daarin een gezin uit Stolwijk. Een 4-jarig jongetje kwam daarbij om het leven. Zijn vader, moeder en zusje raakten ernstig gewond.

De man reed in een auto die hij daarvoor had gestolen van een psycholoog van het NIFP. Hij was acht dagen voor het ongeluk uit voorarrest vrijgelaten voor gewelddadige misdaden die hij in 2015 pleegde.

De officier van justitie vindt dat de man schuldig is aan dood door schuld in het verkeer. “Een jongetje van nog maar vier jaar komt te overlijden, doordat iemand met drank op, zonder geldig rijbewijs, in een gestolen auto, terwijl hij net geschorst was door de rechtbank, als een gek rijdt.”

De man lijdt aan een bipolaire stoornis. Naast manische en depressieve episodes is er volgens justitie ook sprake van agressie naar mensen om hem heen.

Het ging na zijn vrijlating uit voorarrest bergafwaarts met de man en de reclassering adviseerde hem te laten opnemen. Nog voordat de benodigde juridische stappen daarvoor konden worden afgerond, gebeurde het fatale ongeval.