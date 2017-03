Tot 14 jaar cel in strafzaak Focus

De rechtbank in Rotterdam heeft zojuist 8 mannen veroordeeld voor betrokkenheid bij de illegale invoer van grote hoeveelheden cocaine via de Rotterdamse haven. 6 van de verdachten kregen straffen die varieren van 2 tot 6 jaar.

De hoofverdachte in deze zaak moet 14 jaar de gevangenis in. Hij werd al eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten. Een andere verdachte moet eveneens 14 jaar naar de gevangenis. Vast is komen te staan dat hij heeft geprobeerd om een man- die verdachte is een andere grote drugszaak- te liquideren.