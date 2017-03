Maximale straf voor webcamafperser

De 38-jarige Aydin C. uit Tilburg krijgt tien jaar en 243 dagen gevangenisstraf voor oplichting en chantage via internet. Dat is de maximale straf die de rechtbank kan opleggen.

C. lichtte huurders van woningen op, pleegde computervredebreuk en chanteerde een man door zich via internet voor te doen als een jongen die seksuele contacten zocht.

Maar bovenal heeft C. misbruik gemaakt van tientallen jonge meisjes. Hij won hun vertrouwen door chatcontacten met ze aan te gaan, waarbij hij zich als jongen of meisje voordeed. Dat vertrouwen misbruikte C. vervolgens. In veel gevallen wist hij die meisjes ertoe te brengen voor de webcam seksuele handelingen te verrichten.

Grote impact

Later legde C. dan weer contact met de meisjes en eiste nieuwe ‘shows’ voor de webcam. Als ze dat niet wilden doen, dreigde hij mensen in hun omgeving beeldmateriaal toe te sturen of de beelden op pornosites te plaatsen. Soms lukte het C. om de meisjes op die manier te misbruiken.

Het bleef niet bij dreigen alleen: als een meisje niet op zijn eisen inging, deinsde C. er niet voor terug daadwerkelijk seksuele beelden aan de familie en vrienden van het slachtoffer te sturen of op het web te plaatsen. Het is duidelijk dat dit grote impact kan hebben op de persoonlijke ontwikkeling van jonge meisjes.

Maximale gevangenisstraf

De rechtbank noemt het gedrag van C. verbijsterend. Omdat Aydin C. niet heeft meegewerkt aan psychiatrisch onderzoek, en er dus geen stoornis kan worden vastgesteld, kan de rechtbank hem geen Tbs-maatregel opleggen.

Vanwege de verwoestende gevolgen die zijn handelen heeft op het jonge leven van de meisjes en omdat de rechtbank vreest dat C. nieuwe ernstige delicten zal plegen als hij vrijkomt, legt de rechtbank hem de maximale gevangenisstraf op.

Meer informatie

Rechtbank Amsterdam, afdeling Voorlichting & Communicatie

Telefoon: 088 36 11 440 of e-mail