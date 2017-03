Politie hoeft facturen feesten centrale ondernemingsraad vooralsnog niet te betalen

De politie hoeft de facturen van de feesten en de borrels van de centrale ondernemingsraad vooralsnog niet te betalen. Dat heeft de Haagse kortgedingrechter bepaald in een spoedprocedure die de eigenaar van een evenementenbureau had aangespannen tegen de politie voor onbetaalde facturen. Het evenementenbureau kon echter onvoldoende bewijs leveren dat zij de opdrachten had gekregen.

Waar ging deze zaak over?

Het evenementenbureau heeft feesten en borrels georganiseerd voor de centrale ondernemingsraad (COR) van de politie. Dat deed zij in opdracht van de toenmalige voorzitter. Volgens het evenementenbureau moet de politie nog een deel van haar facturen voor deze feesten betalen. Volgens de politie heeft de politie al te veel betaald.

De facturen waarvan de organisator nu betaling wilde hebben, weken af van de offertes die de politie had ontvangen. De facturen zijn veel hoger. Volgens het bureau is dat gekomen doordat de COR-voorzitter steeds met extra wensen kwam. Deze wensen zijn door hem mondeling aan de organisator doorgegeven, soms pas tijdens het feest. In deze procedure heeft ze geen bewijs van deze opdrachten geleverd.

Dat betekent dat de rechter nu niet kan zien of het klopt dat de politie opdracht heeft gegeven voor de bedragen die het evenementenbureau nu betaald wil hebben. Daarom wordt haar vordering afgewezen. Omdat het hier gaat om een spoedprocedure krijgt ze niet de kans om alsnog bewijs te leveren, bijvoorbeeld door het doen horen van getuigen. Dan zou de procedure namelijk te lang gaan duren.