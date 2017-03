17 maanden gevangenisstraf voor mensenhandel

De rechtbank heeft een 49-jarige man uit Heerhugowaard veroordeeld tot 17 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, omdat hij zich in april 2016 schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel van een minderjarig meisje.

Via een website kreeg de man contact met het minderjarige meisje, dat in een psychiatrische instelling in België verbleef en woonruimte en werk zocht. De man bood het meisje onderdak aan op voorwaarde dat zij zijn slavin zou worden. Dat hield in dat zij seks met hem moest hebben en met andere mannen seks tegen betaling. Zij is per trein naar Heerhugowaard gereisd en vervolgens door de man naar zijn woning gebracht. De man heeft foto’s van het meisje gemaakt ten behoeve van een seksadvertentie waarin hij het meisje aanbood als prostituee/slavin. Na een paar dagen waarin het meisje tegen betaling seks had met andere mannen, bood hij haar te koop aan een andere man aan.

Opzet?

De verdediging heeft zich erop beroepen dat de man geen opzet op de seksuele uitbuiting heeft gehad. Uit het psychologisch rapport blijkt immers dat hij vanwege zijn cognitieve beperkingen en zijn persoonlijkheidsproblematiek onvoldoende besef had dat hij zich schuldig maakte aan mensenhandel.

De rechtbank heeft dit verweer verworpen. Gelet op de gevoerde chatgesprekken en de verklaring van de verdachte ter zitting was het vanaf het begin zijn bedoeling het meisje naar Nederland te laten komen en haar hier seks met andere mannen te laten hebben. Hij heeft een kamer in zijn woning beschikbaar gesteld en advertenties voor betaalde seksuele diensten door dat meisje geplaatst. Hij heeft ook een deel van de opbrengst gehouden. Dat hij niet heeft beseft dat dit mensenhandel is, maakt dat niet anders. Dat is een juridische term. Wel acht de rechtbank verdachte, gelet op het rapport van de psycholoog, verminderd toerekeningsvatbaar.

Straf

Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft de rechtbank uitdrukkelijk als strafverzwarend element betrokken dat verdachte misbruik heeft gemaakt van de zeer kwetsbare positie van het minderjarige meisje. Uit de rapportage van de reclassering komt naar voren dat verdachte over onvoldoende vaardigheden beschikt om zelfstandige oplossingen voor zijn problemen te vinden. De rechtbank legt hem dan ook een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op, met als bijzondere voorwaarden dat hij gedurende vier maanden op de FPA te Heiloo moet verblijven en aansluitend op deze klinische opname in de RIBW (woontrainingshuis) van de GGZ te Heiloo moet wonen. De reclassering zal hem tijdens de proeftijd verder begeleiden.

Schadevergoeding

De verdachte moet van de rechtbank 3150 euro aan schadevergoeding betalen aan het meisje.

Publicatie van het vonnis volgt later.