Geen straf na vernielingen bij onder andere Graafschap-stadion

Hoewel de rechtbank bewezen vindt dat een 29-jarige man uit Lichtenvoorde diverse auto’s en ramen in Doetinchem heeft vernield, krijgt hij geen straf opgelegd. Tijdens deze vernielingen had hij een psychose en was daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom is de man ontslagen van rechtsvervolging.

De vernielingen vonden plaats tussen 29 november en 3 december 2015. Zo vernielde de man diverse auto’s bij stadion De Vijverberg, de thuishaven van voetbalclub De Graafschap. Ook sloeg hij bij voetbalclub DZC’68 een aantal kleedkamerruiten in.

Vergoeden schade

De man is sindsdien vrijwillig in behandeling. Dit verloopt goed. Omdat het inmiddels weer goed met hem gaat, legt de rechtbank hem geen maatregel op. Wel moet de man de veroorzaakte schade vergoeden. In totaal moet hij ruim 13.000 euro aan de benadeelde partijen betalen.