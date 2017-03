Gevangenisstraf voor brandstichting Maastricht

Rechtbank Limburg heeft vandaag een 29-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. De rechtbank acht bewezen dat verdachte samen met anderen brand heeft gesticht in een leegstaand pand in Maastricht. In het pand zouden asielzoekers gaan wonen.

Wat is er gebeurd?

In de nacht van 29 mei 2016 werd er brand gesticht in het leegstaande pand. Er zijn meerdere molotovcocktails naar binnen gegooid. Kort na de brandstichting kreeg de politie een melding dat iemand met brandwonden onder de douche stond. Dat bleek de verdachte te zijn. De verdachte heeft ontkend dat hij zelf brand heeft gesticht. Hij zegt juist slachtoffer te zijn; in een poging de daders tegen te houden is hij zelf in brand komen te staan.

Geen slachtoffer, maar dader

De rechtbank vindt deze verklaring, gelet op een getuigenverklaring, het gedrag van verdachte vlak na de brand en het sporenonderzoek op de plaats delict, niet geloofwaardig. Deze verklaring kan enkel worden gezien als een poging om het aandeel van de verdachte in de brandstichting te maskeren. De rechtbank acht bewezen dat verdachte samen met anderen brand heeft gesticht, waardoor gevaar voor goederen is ontstaan.

Verdachte heeft op deze manier kennelijk de komst van asielzoekers willen voorkomen. Dat is een vorm van eigenrichting die in inbreuk maakt op de democratie.

Zonder afbreuk te willen doen aan de ernst van het feit, heeft de rechtbank bij de strafoplegging rekening gehouden met het feit dat het pand leeg stond en er daarom geen mensenlevens in gevaar zijn geweest.