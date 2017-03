Celstraffen van 30 en 48 maanden voor drugssmokkel Eindhoven Airport

De rechtbank Oost-Brabant heeft een Brit en een Amsterdammer (28 en 43 jaar) veroordeeld tot gevangenisstraffen van 48 maanden en een 24-jarige man uit Groot-Brittannië tot een celstraf van 30 maanden. De verdachten smokkelden onder meer harddrugs via Eindhoven Airport het land uit.

De Brit van 24 jaar werd in september vorig jaar op de Eindhovense luchthaven aangehouden, nadat in zijn koffer drugs werden aangetroffen. In totaal zaten er ruim 2,8 kilo xtc-pillen en 843 gram cocaïne in de koffer. De verdachte had de geprepareerde koffer ontvangen van de beide medeverdachten. Ondanks dat deze verdachten niet zelf de drugs het land uit hebben gesmokkeld, werkten ze volgens de rechtbank nauw en bewust samen met de Britse koerier. Zo boden zij de koerier onderdak, betaalden zijn verblijf in Nederland en de heen- en terugreis en gaven hem de geprepareerde koffer. Ook vertelden ze hem dat er drugs in de koffer verstopt zaten. De rechtbank oordeelt dat de zij de drugssmokkel faciliteerden. Zij worden daarom veroordeeld als medeplegers.

Vuurwapens, munitie en meer drugs

In de woning van de Amsterdammers trof de politie 4 verboden vuurwapens en munitie aan. Ook lag er ruim 3,8 kilo aan xtc-pillen verborgen op een zolderkamer. De rechtbank veroordeelt alleen de 43-jarige verdachte voor bezit van deze drugs, omdat zijn DNA werd aangetroffen in de koffer waarin de pillen zaten en hij de enige was die een sleutel van die kamer had. Voor het bezit van de vuurwapens en munitie worden beide verdachten veroordeeld, omdat van de Brit DNA werd aangetroffen op een vuurwapen en de Amsterdammer de sleutel had van de zolder.

Straffen

De verdachten maakten zich schuldig aan de smokkel van een grote hoeveelheid harddrugs. Volgens de rechtbank was de voorraad zo groot dat deze bestemd moet zijn geweest voor verdere verspreiding en handel. Dit gaat gepaard met vele andere vormen van criminaliteit, waaronder de door gebruikers gepleegde strafbare feiten om hun drugs te kunnen betalen.