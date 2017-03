Onderzoek in zaak grooming en bezit kinderporno heropend

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag het onderzoek heropend en geen einduitspraak gedaan in de zaak waarin een 48-jarige man uit Lisse terecht staat. Hij wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno en het groomen van een minderjarig meisje.

Onvolledig onderzoek

Na de zitting is gebleken dat het onderzoek in deze zaak niet volledig is geweest. In het dossier wordt telkens verwezen naar bijlagen met tekst en foto’s, en foto’s uit fotomappen. De rechtbank vindt het dossier door de vele verwijzingen en ontbrekende bijlagen onoverzichtelijk en moeilijk toegankelijk.

Nieuwe zittingsdatum