Celstraffen tot 4 jaar in grote Zeeuwse drugszaak

Vijf Brabantse en Zuid-Hollandse mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4 jaar voor hun betrokkenheid bij een professioneel drugslaboratorium in Koewacht. De rechtbank Zeeland-West-Brabant acht bewezen dat zij zich in 2013 gezamenlijk schuldig maakten aan het op grote schaal produceren van amfetamine. Een zesde vrouwelijke verdachte wordt vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Grootste in Zeeland

Het strafrechtelijk onderzoek kwam in 2012 op gang na een melding dat één van de verdachten zich bezig zou houden met drugshandel. Begin 2013 werd afluisterapparatuur geplaatst in de auto van de 51-jarige hoofdverdachte. Uiteindelijk leidde het onderzoek naar een loods in Koewacht, Zeeuws-Vlaanderen. Daarin werden een zeer professioneel amfetaminelab, chemicaliën en drugsafval aangetroffen. Het laboratorium bleek het grootste dat ooit in Zeeland is opgerold.

Gelijke betrokkenheid

Omdat uit het dossier niet te herleiden is wat de precieze rolverdeling in het drugslab is geweest, gaat de rechtbank uit van gelijke betrokkenheid van alle mannelijke verdachten. Drie verdachten krijgen 3,5 jaar gevangenisstraf opgelegd. Eén verdachte krijgt een celstraf van 4 jaar, omdat hij ook veroordeeld wordt voor onder andere verboden wapenbezit. De vijfde verdachte krijgt een gevangenisstraf van 34 maanden, omdat hij in tegenstelling tot de andere verdachten niet eerder voor drugsfeiten veroordeeld is.

De officier van justitie had celstraffen tot 5 jaar geëist