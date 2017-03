Eindhovenaar veroordeeld voor verkrachting in 2012

Een 35-jarige man uit Eindhoven is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor verkrachting en een auto-inbraak.

In mei 2012 trok de verdachte ’s nachts in Eindhoven een 18-jarige vrouw van haar fiets en duwde haar in de bosjes. Daar verkrachtte hij haar. De vrouw wist op enig moment de aandacht te trekken van een voorbijganger, die te hulp schoot, waarna de verdachte zich uit de voeten maakte. Na het incident zijn op het slachtoffer DNA-sporen van de dader aangetroffen en veiliggesteld. Dit leverde enige jaren later een match op met het DNA van de verdachte.

Met het DNA van de man werd ook een match gevonden met een DNA-spoor dat is veiliggesteld bij een auto-inbraak in Eindhoven in oktober 2007 waarbij een zonnebril en dvd-speler zijn weggenomen.

De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straf rekening mee dat de verdachte een grove inbreuk maakte op de persoonlijke levenssfeer van de 18-jarige vrouw en haar lichamelijke integriteit heeft aangetast. De man hield tijdens de verkrachting meerdere keren zijn hand voor haar mond, waarbij het slachtoffer het idee had dat ze zou stikken en dat de verdachte haar zou vermoorden. Dit alles heeft een grote indruk op haar gemaakt. Uit de slachtofferverklaring van de vrouw blijkt dat de verkrachting voor haar relationele en emotionele leven grote gevolgen heeft gehad.

De rechtbank koppelt aan de voorwaardelijke straf een aantal bijzondere voorwaarden. Zo moet de verdachte meewerken aan een onderzoek en een daaruit voortkomende behandeling, mag hij geen drugs en alcohol gebruiken en staat hij onder reclasseringstoezicht. Daarnaast moet de verdachte het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 6.190,46 euro.