Woning in Veldhoven mag voorlopig niet op slot na vondst hennepkwekerij

Burgemeester mocht woning niet zomaar aanmerken als lokaal

De burgemeester van de gemeente Veldhoven mag een woning waar een hennepkwekerij werd aangetroffen, voorlopig niet voor 6 maanden sluiten. Dit besliste de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

De politie trof in januari van dit jaar een hennepkwekerij aan in de woning. De kwekerij was verspreid over 3 ruimtes op de bovenverdieping en op zolder. De burgemeester besloot daarop de woning voor 6 maanden te sluiten. De eigenaar maakte hier bezwaar tegen en verzocht de rechter in de tussentijd een voorlopige voorziening te treffen.

De burgemeester merkte het pand van de eigenaar aan als een lokaal en niet als een woning. Dat heeft hij gedaan omdat hij meent dat in dit geval de bovenverdiepingen niet geschikt zijn voor bewoning. Volgens de burgemeester stond het hele pand in dienst van de hennepkwekerij en de ruimte op de begane grond was alleen voor kort verblijf ingericht. Omdat de burgemeester het pand als een lokaal beschouwt, hoefde hij volgens zijn beleid geen waarschuwing te geven, maar kon hij meteen overgaan tot sluiting. De eigenaar is het niet eens met dat besluit. Volgens hem woont hij wel degelijk in het pand. Hij legde foto’s en getuigenverklaringen over waaruit dat volgens hem blijkt. Nu het volgens hem gaat om een woning, had de burgemeester eerst een waarschuwing moeten geven.

Oordeel

De burgemeester heeft op basis van een rapport van de politie aangenomen dat de eigenaar niet in het pand woont. Volgens de voorzieningenrechter kan die conclusie helemaal niet worden getrokken op basis van wat er in die rapportage staat. Bij de rapportage zijn geen foto’s gevoegd en er is geen situatieschets gemaakt. Het enige wat er staat, is dat de verbalisanten “vermoeden” dat de eigenaar niet in het pand woont en “waarschijnlijk” elders verblijft. Dat is volgens de rechter veel te mager om aan te nemen dat het hier gaat om een lokaal en niet om een woning.

Als de burgemeester in de nog te nemen beslissing op het bezwaar wil blijven vasthouden aan de conclusie dat de eigenaar er niet woont, dan moet er nader onderzoek worden verricht, voor zover dat nog mogelijk is. De rechter geeft de eigenaar dus gelijk en wijst de voorlopige voorziening toe. Dat betekent voor de eigenaar dat zijn woning niet wordt gesloten, in elk geval niet zolang de burgemeester nog niet op zijn bezwaarschrift heeft beslist.