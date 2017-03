Jonge verdachten veroordeeld voor brandstichtingen Apeldoorn

De rechtbank veroordeelde 3 jonge verdachten voor onder andere het medeplegen van 1 of meer brandstichtingen in Apeldoorn in mei 2015. De brandstichtingen vonden met name plaats door vuur te maken in en bij containers. Deze containers waren geplaatst tegen schuttingen, coniferen, schuurtjes en onder houten overkappingen. Door de brandstichtingen ontstond grote onrust in de betrokken wijken. De straffen variëren van een werkstraf van 40 uur, waarvan 20 voorwaardelijk, tot een werkstraf van 100 uur met 1 maand voorwaardelijke jeugddetentie.

Onder andere 4 brandstichtingen en een bedreiging

De eerste verdachte maakte zich schuldig aan het plegen van 4 brandstichtingen en een bedreiging. Daarnaast vernielde hij een ruit van een school, pleegde een diefstal met braak en beschadigde een auto en wegdek. De rechtbank veroordeelde de verdachte tot een voorwaardelijke jeugddetentie van 1 maand. Hierbij geldt als bijzondere voorwaarde dat hij zich zal houden aan aanwijzingen van de jeugdreclassering. Ook als dit inhoudt het meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek en eventuele behandeling en hulpverlening. Daarnaast kreeg hij een werkstraf van 100 uur opgelegd.

Treinverkeer stilgelegd na valse bommelding

De tweede verdachte maakte zich schuldig aan 3 brandstichtingen. Ook beledigde hij een politieagent. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor een valse bommelding bij de Intratuin in Apeldoorn. De valse bommelding had een grote impact. Zo werd de omgeving van de Intratuin afgezet. Ook sportcomplexen – waaronder Omnisport in Apeldoorn – werd afgezet en het treinverkeer werd voor enige tijd stilgelegd. Voor deze strafbare feiten kreeg hij 1 maand voorwaardelijke jeugddetentie en een werkstraf van 100 uur opgelegd. Ook aan zijn straf zijn bijzondere voorwaarden gekoppeld

Schuldig aan 1 brandstichting

De derde verdachte maakte zich schuldig aan 1 brandstichting. Hij kreeg een werkstraf van 40 uur, waarvan 20 voorwaardelijk. Aan de voorwaardelijke straf is de bijzondere voorwaarde gekoppeld dat verdachte zich dient te houden aan de aanwijzingen van de jeugdreclassering, ook als dat inhoudt meewerken aan het hebben van een dagbesteding en het volgen van onderwijs.

De rechtbank hield bij de strafoplegging rekening met het feit dat er al enige tijd is verstreken sinds het plegen van de strafbare feiten.