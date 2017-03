The Lawyer roept Rutgers & Posch voor de tweede keer uit tot ‘ Benelux Law firm of the year’

Het Amsterdamse advocatenkantoor Rutgers & Posch is door het invloedrijke Britse magazine The Lawyer voor de tweede keer in haar vierjarig bestaan uitgeroepen tot ‘Benelux Law Firm of the Year. Rutgers & Posch wordt in het juryrapport onder meer geroemd om de impact die het kantoor heeft gehad op de Nederlandse markt.

Het in 2013 opgerichte Rutgers & Posch won de prestigieuze award ook al in 2015, met name dankzij de snelle groei en vernieuwende aanpak van het kantoor. Dit jaar waren naast Rutgers & Posch onder meer onder meer Houthoff Buruma, AKD en Van Campen Liem genomineerd in deze categorie. De jury schrijft in haar rapport over Rutgers & Posch:

“The winning firm has maintained its strong position within the Dutch legal market and reported significant revenue growth last year, made possible by impressive client wins and supported by innovative cost-cutting measures and business development initiatives.”

Mede-oprichter en managing partner Gerard Endedijk, aanwezig bij de prijsuitreiking op 17 maart jl. in Londen, ziet de toegekende award als een bevestiging van het succes van de vernieuwende werkwijze van Rutgers & Posch: “Toen we in 2015 tot ‘Benelux Law Firm of the Year’ werden uitgeroepen waren we precies twee jaar bezig. Nu zijn we weer twee jaar verder en is ons kantoor gegroeid naar 43 medewerkers, waarvan 36 advocaten. Het feit dat we deze belangrijke prijs wederom winnen is een bevestiging dat onze manier van werken succesvol en duurzaam is en dat we het unieke karakter van Rutgers & Posch ook met de groei van ons kantoor weten te behouden.”

The Lawyer schrijft verder over Rutgers & Posch:

“Rutgers & Posch has made a significant impact in the Dutch legal market since its establishment four years ago. Last year the firm reported revenue growth of nearly 20 per cent, with its operating structure of outsourcing non-core business functions designed specifically to cut costs. Winning mandates for Euronext and Morgan Stanley, Rutgers & Posch has also been focusing on building relationships with start-ups, opening a pop-up seashore office over the summer to host formal and social client events.”

Endedijk benadrukt bovendien het belang van het internationale karakter van de prijs: “Dat we deze prijs voor de tweede keer winnen bewijst dat we ons als kantoor zonder meer kunnen meten met klassieke, internationale ‘big law’-firms, maar onze cliënten tegelijkertijd de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van een boutique firm kunnen bieden. Het feit dat we nogmaals zijn uitgeroepen tot ‘Benelux Law Firm of the Year’ laat zien dat dit nationaal en internationaal wordt erkend door onze peers, cliënten en de vakpers.