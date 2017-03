Veroordelingen moeder en toenmalige vriend voor mishandeling peuter

De rechtbank veroordeelt een 45-jarige vrouw uit Arnhem en een 36-jarige man uit Zevenaar voor het mishandelen van een peuter. De man krijgt een celstraf van 12 maanden opgelegd. De vrouw krijgt dezelfde gevangenisstraf, maar dan voorwaardelijk. Volgens instanties die waken over de opvoeding en veiligheid van het kind is het belangrijk dat zij bij de moeder blijft.

De rechtbank vindt bewezen dat de peuter langere tijd werd mishandeld. Bij deze mishandelingen had de man weliswaar een grotere rol, maar de vrouw had haar kind tegen hem moeten beschermen. Door niet in te grijpen en de mishandelingen niet te stoppen, heeft zij haar moederlijke taken ernstig verzaakt.

Begeleiding bij opvoeding

De gevangenisstraf die de man voor deze mishandelingen krijgt, is gelijk aan de eis van officier van justitie. De straf van 12 maanden moet hij ook helemaal uitzitten. De rechtbank ziet geen reden een hogere of lagere straf op te leggen. De vrouw krijgt dezelfde gevangenisstraf, maar dan voorwaardelijk. Ondanks wat er is gebeurd is het kind altijd bij haar blijven wonen en nooit uit huis geplaatst. De instanties die waken over de opvoeding en veiligheid van het kind vinden het belangrijk dat zij ook nu bij haar moeder blijft. Continuïteit is belangrijk. De moeder heeft nu begeleiding bij de opvoeding. Als de rechtbank nu een gevangenisstraf op zou leggen, zou het kind hiervan de dupe worden. De vrouw moet wel verplicht mee blijven werken aan de begeleiding en krijgt ook een extra lange proeftijd van 5 jaar, zodat in de gaten gehouden kan worden of het goed gaat. De rechtbank heeft ook bepaald dat deze voorwaarden meteen ingaan.