Celstraf voor seksuele uitbuiting minderjarig meisje

Een 28-jarige man uit Rotterdam heeft zich in 2016 schuldig gemaakt aan mensenhandel door een 16-jarig meisje in de prostitutie te brengen. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

Minderjarig en kwetsbaar slachtoffer

De man was op de hoogte van de leeftijd van het slachtoffer. Hij is een relatie met haar aangegaan en heeft haar zo geworven om in de prostitutie te werken. Of het slachtoffer in deze zaak het allemaal goed vond, of dat er mogelijk zelfs van haar de nodige initiatieven uit zijn gegaan, doet niet ter zake. Het gaat hier om een minderjarig meisje. Mensenhandel waarbij iemand in de prostitutie wordt gebracht is een buitensporige en ontluisterende manier van uitbuiting, zo oordeelt de rechtbank.

Contactverbod

De rechtbank legt een gevangenisstraf op die gelijk is aan de eis van de officier van justitie. Daarnaast vindt de rechtbank het van groot belang dat de man geen contact opneemt met het slachtoffer. Daarom legt de rechtbank een zogenaamde ‘maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid op’. De man mag 2 jaar lang geen contact opnemen met het slachtoffer. Bij elke overtreding moet hij twee weken gevangenisstraf uitzitten.