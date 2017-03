Verzoek beperking aansprakelijkheid Maria Valentine toegewezen

De maritieme kamer van de rechtbank in Rotterdam heeft vandaag het verzoek van de eigenaar van het binnenvaartschip Maria Valentine om de aansprakelijkheid te beperken toegewezen. Het binnenvaartschip voer op 29 december 2016 tegen de stuw bij Grave waardoor deze beschadigd raakte.

Het maximumbedrag waarvoor de eigenaar van de Maria Valentine bij eventuele schadeclaims aansprakelijk is is voorlopig vastgesteld op 726.421,20 SDR (omgerekend ongeveer 912.000 euro). Dit bedrag wordt door de eigenaren op een speciale rekening gestort waarna een door de rechtbank Rotterdam benoemde vereffenaar gaat inventariseren welke vorderingen voorlopig kunnen worden erkend.

Vervolgens zal door de rechter-commissaris een verificatievergadering worden gehouden waarbij vorderingen definitief erkend kunnen worden. In geval van betwiste vorderingen is de kans groot dat vervolgens nog aparte procedures zullen volgen. Tenzij de rechtbank in een later stadium zal oordelen dat de vandaag voorlopige toegestane beperkte aansprakelijkheid komt te vervallen zal het fonds uiteindelijk verdeeld worden over alle schuldeisers met erkende vorderingen

De hoogte van het vandaag door de rechtbank voorlopig vastgestelde bedrag is gebaseerd op internationale afspraken die gelden voor onder andere scheepseigenaren. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het laadvermogen en de stuwkracht van het betrokken schip. Dat bepaalt, los van de hoogte van de werkelijke ontstane schade, tot welk bedrag de aansprakelijkheid maximaal wordt beperkt.

De rechtbank Rotterdam heeft als vereffenaar benoemd de heer A.C.G. Schoutens. Op een later moment wordt bepaald voor welke datum schuldeisers zich bij de vereffenaar met hun claim kunnen melden.