Geen vervolging na overlijden arrestant

Op 20 december 2016 overleed een 35-jarige man uit Macedonië die vlak daarvoor door de politie was aangehouden in winkelcentrum Brusselse Poort in Maastricht. Na onderzoek door de Rijksrecherche heeft het Openbaar Ministerie besloten om niemand te vervolgen.

De later overleden man werd aangehouden omdat hij agressief reageerde nadat de politie hem naar zijn identiteitspapieren had gevraagd. Omdat de man zich daarbij verzette, zijn omstanders de politie te hulp geschoten. Bij de aanhouding zijn politiemedewerkers gewond geraakt, en raakte de man onwel. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek hij te zijn overleden. Na onderzoek is de doodsoorzaak niet vast komen te staan. De overledene kampte met psychische problemen.

Eén van de omstanders die de politie te hulp schoot, is door de Rijksrecherche als verdachte gehoord voor dood door schuld. Het onderzoek heeft uitgewezen dat deze man achteraf gezien ten onrechte als verdachte is aangemerkt.

Ook is vastgesteld dat de politiemedewerkers die bij de aanhouding betrokken waren op de juiste wijze hebben gehandeld. Door de politie is overigens geen nekklem aangelegd.

De nabestaanden van de overleden man, de gewezen verdachte en de betrokken verbalisanten zijn op de hoogte gebracht van de beslissing van het Openbaar Ministerie.