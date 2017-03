Geldboetes voor brand op rangeerterrein Kijfhoek

Het gerechtshof in Den Haag heeft vandaag 2 bedrijven veroordeeld tot geldboetes in verband met een brand op 14 januari 2011 op het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. De brand was ontstaan doordat bij het rangeren een aantal goederenwagons, deels gevuld met gevaarlijke stoffen, tegen elkaar gebotst was.

Het hof legt de bedrijven boetes op van €250.000,– (waarvan €100.000,– voorwaardelijk) en van €150.000,–. De boetes verschillen in hoogte, omdat één van de bedrijven zich reeds eerder aan soortgelijke strafbare feiten schuldig had gemaakt.

De rechtbank had de boetes bepaald op € 100.000,–. De in hoger beroep opgelegde boetes zijn hoger, omdat het Haagse hof in tegenstelling tot de rechtbank oordeelt dat de Wet vervoer gevaarlijke stoffen wel is overtreden. Daarnaast vindt het hof, vanwege de gevaarlijke situatie, de feiten ernstig.