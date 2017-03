Maximale taakstraf voor veroorzaken fataal verkeersongeval Vaassen

Een 23-jarige man uit Vaassen veroorzaakte op 19 februari 2016 als bestuurder van een personenauto een fataal verkeersongeval in zijn woonplaats. De rechtbank veroordeelde hem tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 12 maanden, met een proeftijd van 3 jaar.

De man is, terwijl sprake was van een felle deels in zijn richting schijnende zon, zonder voldoende af te remmen, een kruispunt opgereden. Hij heeft daarbij de binnenbocht genomen. Daardoor is een aanrijding ontstaan met een fietser. De fietser is als gevolg van de aanrijding overleden.

Voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid

De rechtbank vindt de eis van de officier van justitie passend en wijkt daar niet van af. De rechtbank heeft de ontzegging van de rijbevoegdheid geheel voorwaardelijk opgelegd. De werkgever van de man heeft namelijk aangegeven dat de man zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk als kraanmachinist. Daarnaast dient deze voorwaardelijke straf ook als middel om de man zich extra bewust te laten zijn van de in het verkeer in acht te nemen benodigde voorzichtigheid en oplettendheid om herhaling te voorkomen.