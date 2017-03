Strafzaak tegen 10 terreurverdachten aangehouden

De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag tijdens een regiezitting besloten de strafzaak tegen 10 terreurverdachten aan te houden tot 22 juni 2017. Geen van de verdachten, van wie wordt gesteld dat ze in een strijdgebied in Syrië en/of Irak verblijven, was tijdens de zitting aanwezig. De rechtbank stelde vast dat er een relatief kort tijdsbestek tussen het moment van dagvaarden en de zitting is, terwijl het om ernstige beschuldigingen gaat.

Het recht van een verdachte om bij zijn berechting aanwezig te zijn, is een fundamenteel recht. De rechtbank kan niet nu al iets zeggen over de vraag of de verdachten dat recht vrijwillig hebben prijsgegeven. Er is dan ook meer tijd nodig om de verdachten te informeren over de vervolging en de zittingsdatum. Daarnaast moeten de verdachten voldoende tijd hebben om hun verdediging voor te bereiden.

Ook moeten de verdachten de gelegenheid hebben om te beslissen of ze gebruik willen maken van het recht om bij hun strafzaak aanwezig te zijn.