Werkstraf voor oplichter die zich voor deed als piloot of ambulancemedewerker

Een 42-jarige Nijmegenaar werd door de rechtbank veroordeeld voor het oplichten van meerdere vrouwen. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden en een werkstraf van 180 uur opgelegd.

De man deed zich op datingsites voor als piloot of ambulancemedewerker en ging zo relaties aan met zijn slachtoffers. Daarna maakte hij ze met smoezen geld afhandig, door bijvoorbeeld te zeggen dat hij via zijn werkgevergoedkoop iPads kon kopen. Of door te beweren dat zijn portemonnee was gestolen of dat zijn pinpas was geskimd, waardoor hij zonder geld zou zitten. Ook gebruikte hij de gegevens van zijn vriendinnen om spullen te bestellen. De rechtbank vindt oplichting van 6 vrouwen bewezen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straf rekening mee dat deskundigen hebben geconcludeerd dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is.

De officier eiste een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Kijkend naar het tijdsverloop, de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de Nijmegenaar, de noodzaak tot behandeling en de omstandigheid dat de rechtbank 2 feiten minder bewezen acht dan de officier van justitie, zal de rechtbank aan de man geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. De rechtbank vindt voor deze feiten wel een forse voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf op zijn plaats.

Schadevergoeding

De man moet aan 3 van de opgelichte vrouwen een schadevergoeding van in totaal ruim 5.300 euro betalen.