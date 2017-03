Nijmeegse veroordeeld voor rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag met carnaval in Millingen

De rechtbank veroordeelde een 45-jarige vrouw uit Nijmegen voor rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. De vrouw kreeg geldboetes van in totaal 1.000 euro en een rijontzegging van 6 maanden opgelegd.

De vrouw kwam vorig jaar tijdens carnaval in Millingen aan de Rijn in botsing met een fietser. Dit gebeurde nadat zij eerst met haar auto tegen het trottoir was gereden. Ze had ruim 2,5 keer zoveel alcohol gedronken als toegestaan.

Vrijgesproken van veroorzaken ongeluk

De vrouw is vrijgesproken van het veroorzaken van het ongeluk, omdat de exacte toedracht daarvan niet was vast te stellen.