Vrouw en jongens veroordeeld voor poging overval op cafetaria Deurne

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 32-jarige vrouw uit Geldrop veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar, waarvan 331 dagen voorwaardelijk, en een maximale taakstraf van 240 uur. Ze probeerde samen met 3 jongens een cafetaria in Deurne te overvallen. De rechtbank veroordeelt een 17-jarige jongen uit Oosterhout tot een taakstraf van 120 uur en 120 dagen jeugddetentie (113 dagen voorwaardelijk), een 16-jarige jongen uit Deurne tot een leerstraf van 20 uur en 120 dagen jeugddetentie (40 dagen voorwaardelijk) en een 14-jarige jongen uit Deurne tot een taakstraf van 120 uur en jeugddetentie van 120 dagen (108 dagen voorwaardelijk).

De 4 verdachten gingen in november vorig jaar ’s avonds gemaskerd een cafetaria in Deurne binnen en richtten een (nep)vuurwapen op de eigenaar. Ze riepen dat het een overval was. Naast de eigenaar waren ook zijn vrouw en hun 4-jarige dochtertje aanwezig. Eén van de verdachten sloeg tijdens de overval tegen een reclamebord op de vitrine, waarna het bord tegen het dochtertje kwam en zij een bloedneus opliep. De verdachten gingen er zonder buit vandoor toen de vrouw van de eigenaar met een mes de keuken uit kwam.

De rechtbank weegt mee dat de overval een enorme impact heeft gehad op de eigenaar, zijn vrouw en hun kind. De verdachten hielden hier geen enkele rekening mee toen zij besloten op een gewelddadige manier snel aan geld te willen komen. In strafmatigende zin weegt de rechtbank mee dat alle verdachten verminderd toerekeningsvatbaar zijn. Bij de vrouw weegt verder mee dat ze door de gevolgen van het delict is getroffen, omdat zij haar huurwoning is kwijtgeraakt en haar dochter daarom niet langer bij haar woont. De rechtbank legt de vrouw desondanks een zwaardere straf op dan de officier van justitie eiste, omdat volgens de rechtbank bij de eis met name onvoldoende rekening is gehouden dat de vrouw volwassen is.

De rechtbank legt alle verdachten een deels voorwaardelijke straf op om ze ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. In het geval van de jongens koppelt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden aan de straf. Zo krijgen zij onder meer een meldplicht bij de jeugdreclassering en moeten ze deelnemen aan verschillende behandelingen voor hun problematiek.