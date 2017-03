De online ‘Stand van de Advocatuur’ 2017

De top 10 van grootste advocatenkantoren houdt goed stand, zo blijkt uit De Stand van de Advocatuur en het Notariaat 2017. De Brauw Blackstone Westbroek staat op de eerste positie met 310 advocaten. NautaDutilh volgt op gepaste afstand met 269 advocaten, dit aantal is goed voor de tweede plaats. Allebei de kantoren groeiden in het afgelopen jaar ieder met negen advocaten. Hoe zit het met de online aanwezigheid van deze advocatenkantoren? Buzzcapture zoekt het uit.

Dirkzwager Advocaten is dit jaar opnieuw het advocatenkantoor met het grootste volume aan online berichten binnen de Nederlandse advocaten branche. Het kantoor staat in ‘De Stand’ op nummer 14, maar behaalt online het grootste volume. Zij laten hiermee de concurrentie ver achter zich. Nummer twee gaat naar Loyens & Loeff en nummer drie naar De Brauw Blackstone Westbroek.

Voorzichtig met social media door wetgeving

“Advocaten, wees voorzichtig met social media.” Die oproep doet mr. Emilie van Empel, deken van de Orde van Advocaten Breda Middelburg, en voorzitter van het dekenberaad. “Je hebt heel snel exposure,” zegt Van Empel. “Het gebruik van social media kan er door zijn aard en snelheid toe leiden dat je als advocaat je vertrouwelijkheid schendt. Je hebt wel greep op wat je op social media zet, maar je hebt geen invloed op wat anderen delen.”

In een artikel op haar website wijst ze op het feit dat advocaten op 1 januari 2015 door de wet formeel zijn aangewezen als geheimhouder. Ze stelt het volgende in het artikel: “Door te Twitteren waar je bent en wat je doet, kan je in de gevarenzone komen bij het nakomen van je vertrouwelijkheidsverplichtingen.” In het artikel stelt Van Empel dat ze zelf ook niet op social media zit. “Ik heb geen account op Twitter, Facebook en LinkedIn. Ik Google mezelf wel elke week. Het is verstandig aan te weten hoe mensen je vinden en wat ze van je vinden.”

Het is voor advocaten dan ook van belang om alles nauwlettend in de gaten te houden wat er gebeurd en gezegd wordt op sociale media als Twitter, Facebook of blogs en fora. Deze bronnen kunnen potentieel een zaak in gevaar brengen. Door een monitoring tool actief in te zetten zijn kantoren via bijvoorbeeld een dagelijkse nieuwsbrief direct op de hoogte wat er gezegd is op social media door advocaten of waarmee het advocatenkantoor geassocieerd wordt in de media.

Dit stelt ook Liesbeth Aarsen, PR manager bij EY. Een andere tak van sport, maar een goed voorbeeld op welke manier deze berichtgeving nauwlettend in de gaten wordt gehouden. “We gebruiken monitoring op verschillende manieren: iedere ochtend ontvangt een groep interne stakeholders een mailalert met hierin alle online en offline berichtgeving waarin EY genoemd wordt. Hierdoor kunnen we in een vroeg stadium belangrijke issues signaleren en hier meteen op in spelen.”

“Relevante artikelen worden intern gedeeld met de raad van bestuur, de afdeling Juridische Zaken en de communicatieafdeling. Hiernaast houden we met rapporten binnen de tool de mediabuzz bij van belangrijke onderwerpen, evenementen, onderzoeken en campagnes. We sturen hierin bij waar mogelijk.”

“De meerwaarde wordt intern tevens bewezen in het maken van stakeholderlijsten met belangrijke boegbeelden. Dit doen we om de zichtbaarheid van bepaalde boegbeelden of concurrenten in kaart te brengen. Het is voor ons erg belangrijk om direct op de hoogte te zijn van wat deze mensen berichten of wat er over deze groep mensen bericht wordt.”

Loyens & Loeff meest besproken in nieuwsmedia

Als we enkel kijken naar het aantal publicaties in nieuwsmedia van het afgelopen jaar, zien we dat de meeste nieuwsartikelen gewijd zijn aan Loyens & Loeff, gevolgd door De Brauw Blackstone Westbroek en Stibbe staat hier op nummer drie. In totaal werden er dit jaar maar liefst 2.652 artikelen geschreven over de tien meest genoemde advocatenkantoren.

Als we inzoomen op de bronnen van de publicaties worden de meeste publicaties gevonden op advocatie.nl. De website die ook jaarlijks ‘De Stand’ samenstelt. De tweede belangrijkste bron is vastgoedmarkt.nl, gevolgd door vastgoedberichten.nl, mr-online.nl en nrc.nl.

Stakeholder management binnen een monitoring tool

We zien in de advocatuur dat er veel gesproken wordt over diverse cases. Om overzicht te houden is stakeholdermanagement belangrijk. Soms wordt er zoveel over je merk gesproken, dat het overzicht kwijt is. Door de lijstfunctie in de Brand Monitor kun je snel filteren op belangrijke berichten. Stakeholderanalyses zijn essentieel om structureel inzicht te krijgen in de interesses, visie en activiteiten van je stakeholders. Ook is het handig om een netwerk analyse te maken met andere stakeholders, waarmee de positie en invloed van een stakeholder snel kunnen worden bepaald.

Door een filter toe te passen zie je direct welke journalisten, BN’ers of een andere zelf aangemaakte groep over je merk (of de concurrent) hebben gesproken. Handig omdat je zo snel kunt zien wat er door verschillende groepen over je merk is gezegd en je dit in een report door kunt sturen aan (bijvoorbeeld) de directie. Je zou bijvoorbeeld ook advocaten los in de gaten houden binnen de tool. Wat zeggen advocaten bijvoorbeeld op Twitter op dagelijkse basis? Wat houdt hen bezig en op welke manier berichten zij online? Advocaten halen op persoonlijke titel wellicht ook rechtszaken binnen. Zij zijn als het ware ook een ‘brand’ binnen het bureau. Deze zijn ook los in te stellen in de tool. Reputatie management en stakeholder management gaat immers veel verder dan enkel monitoren op het eigen brand.

Vertrouwen door inzet social media

We kunnen zelfs een stapje verder gaan en de reputatie van advocaten los in kaart brengen. Zo stelt Floris ten Kate (personal branding coach): “Heb je vanuit een zakelijke omgeving of als privépersoon een advocaat nodig? Het eerste wat je doet is binnen je bestaande netwerk op zoek gaan. Je gaat op zoek naar de specialist waarmee je ‘een klik’ hebt en die je van meet af aan vertrouwt. Die bij een groot, middelgroot of nichekantoor werkt. Die advocaat met een dijk van een reputatie. Een specialist op het rechtsgebied waar jouw zaak over gaat. Het is een kwestie van ‘zoeken’ en van ‘hear say’. Immers, als rechtzoekende voor je bedrijf, als DGA, als General Counsel of als privépersoon heb je niet dagelijks te maken met conflicten waar een externe jurist aan te pas hoeft te komen?”

We zien dat advocaten steeds vaker de stap naar online wagen. Een goede zet wat ons betreft. Het belang van monitoring komt hier gelijk om de hoek kijken. Reputatie komt immers te voet, maar gaat te paard.