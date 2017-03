Norton Rose Fulbright treedt op als juridisch adviseur van Northern Trust bij introductie blockchain-technologie private-equitybranche

Wereldwijd advocatenkantoor Norton Rose Fulbright treedt op als juridisch adviseur voor Northern Trust bij de eerste commerciële implementatie van blockchain-technologie voor het beheer van private-equityfondsen.

Voor het beheer van private-equityfondsen heeft Northern Trust samen met IBM en andere stakeholders een blockchain geïmplementeerd die is gebaseerd op open-source Hyperledger Fabric van Linux Foundation. Het fonds is gevestigd in Guernsey en wordt beheerd door de Zwitserse vermogensbeheerder Unigestion, dat meer dan USD 23 miljard aan vermogen in beheer heeft.

Met de blockchain-oplossing kan het fonds eigendomsbelangen overdragen en kunnen deze worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd tijdens de hele levensduur van de belegging. Dit gebeurt op een transparant, beveiligd platform.

Het netwerk biedt actueel inzicht en transparantie voor fondsbeheerders en beleggers. Autoriteiten kunnen toegang krijgen wanneer dit nodig is. Northern Trust zal de oplossing in eerste instantie alleen beschikbaar stellen aan geselecteerde klanten.

Het team van Norton Rose Fulbright dat adviseerde over de juridische aspecten in het Verenigd Koninkrijk en internationale juridische zaken van de deal stond onder leiding van partner Imogen Garner. Zij is een van de managers van de sectie die zich bezighoudt met FinTech-regelgeving. Andere teamleden waren Albert Weatherill, Marcus Evans, Lara White en Judy Harrison.

Carey Olsen heeft onder leiding van de partners Tom Carey en Mark Dunster en met medewerking van adviseur Richard Field aan Northern Trust en Unigestion advies uitgebracht over alle juridische aspecten in Guernsey met betrekking tot de introductie. Mark en Richard hebben Northern Trust geadviseerd en Tom heeft Unigestion geadviseerd.

Imogen Garner licht toe: “Er zijn veel ontwikkelingen geweest op het gebied van financiële technologie, en met name op het gebied van blockchain-technologie. We zijn trots op onze samenwerking met Northern Trust aan dit innovatieve project in de private-equitybranche.”