Twee Poolse mannen veroordeeld voor diefstal met braak

De rechtbank veroordeelde twee Poolse mannen van respectievelijk 38 en 29 jaar oud voor diefstal met braak. De oudste man is daarnaast nog voor 3 andere diefstallen en schuldheling veroordeeld. Hij kreeg een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar opgelegd. De 29-jarige man kreeg een gevangenisstraf van 5 maanden.

Drie andere diefstallen en schuldheling

De 38-jarige man is veroordeeld voor 4 diefstallen, waarvan 3 uit een woning. Bij twee woningen heeft de man een raam opengebroken om binnen te komen. De man is daarnaast van 1 diefstal vrijgesproken. Ook is de man veroordeeld voor schuldheling. In zijn woning had hij veel goederen die afkomstig waren van andere diefstallen. De door de rechtbank opgelegd straf is lager dan de eis van de officier, omdat de rechtbank minder bewezen vindt dan de officier van justitie.

Vrijspraak van heling

De jongste man is veroordeeld voor de diefstal met braak die hij in september 2016 samen met de 38-jarige man pleegde. De rechtbank heeft hem vrijgesproken van heling. Uit het dossier zijn geen omstandigheden af te leiden waaruit blijkt dat de man wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat de goederen van misdrijf afkomstig waren. De straf die de rechtbank oplegde is lager dan de eis van de officier, omdat de rechtbank minder bewezen vindt dan de officier van justitie.