Te laat: rechtbank wijst horen vijftien getuigen af

In een strafzaak tegen een van mensenhandel verdachte man heeft de rechtbank Amsterdam het verzoek afgewezen om vijftien getuigen te horen. De raadsvrouw van de verdachte heeft haar verzoek volgens de rechtbank te laat kenbaar gemaakt.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de raadsvrouw van de verdachte medio vorig jaar al meermaals gevraagd of zij onderzoekswensen had, zoals het horen van getuigen. Als zij die wensen had, zou het OM een zogeheten regiebijeenkomst laten plannen waar de rechtbank zich over de verzoeken zou kunnen buigen.

De raadsvrouw liet destijds weten onderzoekswensen te hebben, maar maakte deze ondanks herhaalde berichten van het OM steeds niet kenbaar. Het OM liet daarop een zitting voor de inhoudelijke behandeling plannen, waarmee de raadsvrouw instemde.

Pas een maand voor die inhoudelijke zitting – die onlangs werd gehouden – maakte de raadsvrouw kenbaar dat zij toch vijftien getuigen wilde oproepen. De rechtbank oordeelt dat de raadsvrouw daarmee te laat is. Ook acht de rechtbank het horen van de genoemde getuigen niet noodzakelijk voor de volledigheid van het onderzoek.