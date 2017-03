Tbs moordenaar Maartje Pieck met 1 jaar verlengd

De rechtbank Overijssel verlengt de tbs-maatregel voor de moordenaar van Maartje Pieck met één jaar. De rechtbank wil de vinger aan de pols houden en het verloop van de resocialisatie op een kortere termijn beoordelen dan de gebruikelijke twee jaar. De nu 54-jarige man werd in 2001 door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op de toen 15-jarige Maartje Pieck uit Kampen.

Stapsgewijs en zorgvuldig

De rechtbank schat in dat de tbs niet over één jaar klaar is. Het traject dat de kliniek en de onafhankelijke rapporteurs voor ogen hebben, zal nog de nodige tijd in beslag nemen. De man is gebaat bij een stapsgewijze en zorgvuldig voorbereide terugkeer in de samenleving. Het is van belang dat hij verder wordt behandeld, dat er gesprekken zijn en begeleiding is, maar ook dat stapsgewijs de vrijheden en verantwoordelijkheden verder worden uitgebreid.

Vinger aan de pols

Na 10 jaar terbeschikkingstelling heeft de man een hoopvolle en succesvolle vooruitgang geboekt. Door de tbs-maatregel met één jaar te verlengen kan de rechtbank het verloop van de resocialisatie op een kortere termijn beoordelen. Het is belangrijk om een vinger aan de pols te houden, tegen de achtergrond van de lange duur van de tbs en de relatief recente voortgang in de behandeling. De onafhankelijke rapporteurs adviseerden een kortere termijn om motivering en perspectief te houden voor de man. De deskundige van de tbs-kliniek verklaarde dat een verlenging met één jaar niet contraproductief werkt en niets aan het behandelbeleid zal veranderen.