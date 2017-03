Proefprocedures Belastingdienst mag belasting heffen over spaargeld 2014

De Bond voor Belastingbetalers en de Belastingdienst hebben zes zaken geselecteerd om voor te leggen aan de rechter, waaronder de twee genoemde zaken. Deze zogenoemde proefprocedures voerden ze ook bij de rechtbanken Zeeland-West-Brabant, Noord Nederland en Noord Holland.

Twee spaarders hebben een procedure aangespannen bij de rechtbank Gelderland. Zij zijn het niet eens met de belastingheffing in box 3 over hun spaargeld in 2014 . De belastingdienst veronderstelt dat ze 4% rente ontvangen van de bank op hun spaarrekening. Over dat bedrag moeten ze dan belasting betalen. De werkelijke rente is echter niet 4%. Veel spaarders krijgen nog maar 1 of hooguit 2% over het spaartegoed. De spaarders vinden het dus niet eerlijk dat de belastingdienst wel rekent met de 4%. Ze vinden dat ze te veel belasting moeten betalen.

De rechtbank Gelderland heeft gisteren uitspraak gedaan. De belastingdienst volgt de wet en daarin staat dat ze van 4% rente uit mogen gaan bij het berekenen van de heffing. Die wet is naar het oordeel van de rechtbank ook niet in strijd met internationale verdragen.

In 2017 is deze wet gewijzigd. De zaken waarover de rechtbank Gelderland heeft beslist gingen echter over het jaar 2014.