Kosten versus baten – waarom goede handelsmerkbescherming de moeite waard is

Binnen het bedrijfsleven is een beweging te zien waarin deadlines strakker worden, resources slinken en budgetten krimpen. Efficiëntie, productiviteit en het waarborgen van goede klantenservice wordt hierdoor een steeds grotere uitdaging, evenals belangrijker. Kijkend naar handelsmerkmanagement geldt hetzelfde – professionals worden uitgedaagd het handelsmerk te beschermen met beperkte middelen.

Technologie speelt hier een steeds belangrijkere rol in. Zeker nu 66 procent van de bedrijven wereldwijd aangeeft in het aankomende jaar een of meerdere merken te willen lanceren. Hoe meer merken, hoe ingewikkelder de bescherming. Er zijn tal van tools beschikbaar om het werk uit handen te nemen, zowel betaald als onbetaald. Met zoveel ‘freemium’ oplossingen kun je jezelf afvragen waarom je zou betalen voor diensten en tools rondom handelsmerkbescherming. Maar zijn ‘freemium tools’ echt kostenloos?

Tijd

Handmatig het internet doorzoeken naar merkovertreders is een tijdrovende klus, zeker wanneer het jouw doel is om intellectuele eigendomsrechten op wereldwijd niveau te beschermen en veilig te stellen. Naast de tijd die het kost om meerdere databases met merkregistraties te doorzoeken, zijn er vaak voor iedere tool aparte registraties en inloggegevens nodig. Daarnaast is er geen consistentie in de user experience en de manier waarop de data gepresenteerd wordt, waardoor de resultaten lastig te vergelijken zijn. Er gaat veel tijd verloren aan het compileren van de resultaten vanuit verschillende bronnen en het herzien van de bevindingen om conclusies te kunnen trekken. De uitdrukking ‘tijd is geld’ komt hier zeker tot zijn recht.

Betrouwbaarheid

Het internet is een toegankelijke en belangrijke bron, maar het controleren van de kwaliteit en geldigheid van de data rondom handelsmerkregistratie is niet altijd gemakkelijk of zelfs helemaal niet mogelijk. Daarnaast zijn de algoritmes die ingezet worden door zoekmachines niet ontwikkeld voor het zoeken naar handelsmerkconflicten. Dit resulteert in missende, incomplete informatie. Betaalde tools zijn toegespitst op resultaten rondom handelsmerkbescherming.

Relevantie

Gratis tools tonen zoekresultaten rondom het handelsmerk niet naar relevantie. Websites worden doorzocht, maar resultaten moeten nog steeds handmatig worden beoordeeld en geprioriteerd. Betaalde tools zijn gericht op handelsmerkmanagement en hebben een ingebouwde functionaliteit om de resultaten te ordenen en te presenteren in een logische volgorde, zodat dit het verdere proces vergemakkelijkt. Deze varianten zijn specifiek ontworpen door handelsmerkexperts met screening en bescherming in het achterhoofd.

Gratis tools en monitoringinstrumenten voor websites rondom patent en handelsmerken kijken alleen naar geregistreerde handelsmerken. Zij nemen ongeregistreerde handelsmerken, bedrijfsnamen en domeinnamen die invloed kunnen hebben op nieuwe handelsmerkregistraties niet mee.

Efficiëntie

Gratis online tools en diensten zijn niet specifiek ontwikkeld om het handelsmerkmanagement te vergemakkelijken. Vaak voorzien zij in de meest basale functionaliteiten en tijdbesparende opties, zoals het filteren van resultaten en het verzamelen van links naar relevante content. Benodigde rapportages moeten alsnog handmatig opgemaakt worden, wat vaak kopieer- en plakwerk vanuit verschillende bronnen vergt.

Waarom betalen voor handelsmerkmanagement diensten?

Freemium tools garanderen geen kloppend resultaat. Betaalde tools daarentegen simpelweg wel. Afhankelijk van de gebruikte tool worden bijvoorbeeld ook automatische vertalingen, meerdere filtermogelijkheden en wereldwijde dekking aangeboden. Deze tools worden ondersteund door ontwikkelaars en professionals met de juiste expertise die het proces, de benodigde functionaliteit en de doelen van de zoektocht begrijpen. De ontwikkelaars zorgen dat de tools constant up-to-date zijn – niet alleen qua functionaliteit, maar ook qua data.

Een bedrijf starten, een product lanceren of het promoten van een merk is een kostbaar proces wat secuur moet gebeuren om succes te behalen. Een groot deel van de strategie achter dit succes omvat het screenen en beschermen van het handelsmerk – en hoewel het goed uitvoeren kostbaar kan zijn, kan het niet goed screenen en beschermen van je merk door te vertrouwen op gratis tools, uiteindelijk nog meer geld kosten.