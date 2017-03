Bird & Bird NL en YES!Delft vernieuwen samenwerking

De Haagse vestiging van het internationale advocatenkantoor Bird & Bird vernieuwt de samenwerking met YES!Delft. Met meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van technische startups behoort YES!Delft inmiddels tot een van de beste tech incubators van Europa. Veelbelovende ideeën en technologieën worden hier door ambitieuze ondernemers in de hoogste versnelling naar de markt gebracht. Om kwalitatief hoogwaardige juridische dienstverlening toegankelijk te maken voor de start-ups, hebben Bird & Bird en YES!Delft hun samenwerking vernieuwd.

Als internationaal en innovatief advocatenkantoor vindt Bird & Bird het belangrijk om jonge ondernemers juridisch te kunnen ondersteunen bij het opzetten van een succesvolle onderneming. Het Bird & Bird start-up team, bestaande uit een groep enthousiaste advocaten, (kandidaat-) notarissen en fiscalisten houdt twee keer in de maand een spreekuur bij YES!Delft, waarbij de start-ups van YES!Delft de gelegenheid krijgen om allerlei juridische vragen te stellen. Bird & Bird verzorgt ook juridische ondersteuning bij het jaarlijkse YES!Delft Incubation Program.

Spreekuur

Tijdens het spreekuur worden diverse juridische onderwerpen besproken en behandeld, zoals de commerciële contracten van een eerste launching customer, notariële werkzaamheden (oprichting en structurering), samenwerkingsovereenkomsten, toetreding van een investeerder en de bescherming van intellectuele eigendom. Met de juiste juridische hulp en kennis kunnen de start-ups sneller en succesvoller groeien.

Initiatiefnemers van de samenwerking met YES!Delft zijn Bird & Bird partners Pauline Vos, Jeroen van der Lee, Marc van Wijngaarden en René Rieter.

Jeroen van der Lee en Pauline Vos, partners bij Bird & Bird: “De afgelopen twee jaar hebben we al een heleboel mooie start-ups op juridisch gebied geholpen. Voor onze jonge medewerkers was het daarnaast ook erg inspirerend om samen te werken met de enthousiaste ondernemers en het team van YES!Delft. We zijn (mede) daarom ook erg blij dat we onze samenwerking kunnen voortzetten.”

Daan Domhof, Directeur a.i. YES!Delft: “Het is onze ambitie om de beste tech incubator te zijn met de beste begeleiding en ondersteuning voor onze ondernemers. Bird & Bird is hierbij een onmisbare partner. De juristen van Bird & Bird bieden hoogwaardige juridische ondersteuning aan onze startups. Daarmee kunnen ze zich sneller ontwikkelen tot de leidende bedrijven binnen hun sector.