Tien jaar cel voor fatale schietpartij discotheek The Sand

Een 34-jarige man uit Groot-Brittannië is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar voor de schietpartij in september 2014 in de toenmalige discotheek The Sand in Amsterdam. Hierbij kwam een 31-jarige man om het leven.

Ruzie op VIP-deck

De twee mannen kregen op het VIP-deck van de discotheek ruzie met elkaar. Na wat duw- en trekwerk gooide het latere slachtoffer een champagnefles naar de Brit. Die raakte daardoor gewond aan zijn hoofd. Daarop haalde de Brit een pistool tevoorschijn en schoot het slachtoffer van dichtbij in zijn borst. De man overleed ter plekke.

De schutter zelf hield tijdens zijn proces vol niet degene te zijn geweest die het schot had gelost. Hij stelde juist op de vlucht te zijn geslagen nadat hij door een fles was geraakt. Onder meer op basis van meerdere getuigenverklaringen waarin de Brit juist wel degene was die had geschoten, ging de rechter niet mee in dit alternatieve scenario.

Volle discotheek

Op het moment van de schietpartij was er in de discotheek een drukbezocht feest aan de gang. Een groot aantal mensen was dan ook getuige van de schietpartij. De Brit heeft door te schieten ook de andere aanwezigen in de menigte in gevaar gebracht. Dat er geen andere doden of gewonden zijn gevallen was puur toeval.

Meer informatie

Rechtbank Amsterdam, afdeling Voorlichting & Communicatie

Telefoon: 088 36 11 440 of e-mail: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl