4 mannen veroordeeld voor hennephandel Eibergen

De rechtbank Gelderland veroordeelde 4 mannen voor onder meer hennephandel in Eibergen en/of Enschede. De mannen kregen straffen opgelegd die variëren van een werkstraf van 180 uur tot 15 maanden gevangenisstraf.

Op 5 april 2016 ontmantelde de politie een hennepstekkerij en 3 hennepkwekerijen in Twente en de Achterhoek. Vanuit de hennepstekkerij in Eibergen werden op andere locaties kwekerijen opgezet.

organisator

Een 27-jarige man uit Haaksbergen kreeg de maximale werkstraf van 240 uur opgelegd. Daarnaast kreeg hij een onvoorwaardelijke celstraf die gelijk is aan het voorarrest en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden opgelegd. Ook moet hij ruim 94.000 euro aan de staat terugbetalen. De man zette – samen met anderen – begin 2015 een hennepstekkerij op in een pand in Eibergen. Uit verklaringen van de mededaders bleek dat de man daarbij een grote rol had. Hij zorgde voor spullen en betalingen en moet als organisator worden beschouwd. Ook had hij enkele busjes pepperspray in bezit.

15 maanden cel

Een andere 27-jarige man uit Haaksbergen moet 15 maanden de cel in. Hij maakte zich schuldig aan hennepteelt in Enschede en diefstal van stroom. Daarnaast werd de man veroordeeld voor het in bezit hebben van harddrugs en een stroomstootwapen. Ook moet hij ruim 3.300 euro terug betalen aan de benadeelde partij.

200 uur werkstraf

Een 21-jarige man uit Westendorp moet 200 uur taakstraf uitvoeren en 5.700 euro aan de Staat terugbetalen. Hij is ruim een jaar betrokken geweest bij de hennepstekkerij in Eibergen. Ook had hij verboden wapens in bezit.

180 uur taakstraf

Een 23-jarige man uit Den Haag kreeg een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en taakstraf van 180 uur voor zijn aandeel in de hennepstekkerij in Eibergen. Daarbij werd ook illegaal stroom afgetapt. Verder moet hij ruim 9.750 euro terugbetalen aan de staat.