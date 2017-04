Gedeeltelijke vrijspraak voor wapenhandel

Vandaag heeft de rechtbank Noord-Holland in het onderzoek Breda in vrijwel alle zaken verdachten gedeeltelijk vrijgesproken, maar daarnaast zijn 9 verdachten veroordeeld tot (voorwaardelijke) gevangenisstraffen in combinatie met taakstraffen.

Lager dan geëist

De rechtbank is tot lagere dan geëiste straffen gekomen omdat zij meer gewicht heeft toegekend aan het feit dat het lang heeft geduurd voordat deze zaken op zitting konden worden behandeld.

Onderzoek

Dit onderzoek ging over het bezit en verhandelen van met name alarmpistolen in de periode van 2012- 2014. Deze wapenhandel is aan het licht gekomen doordat een bestellijst bij een wapenfabriek in Bulgarije opdook.

Verder onderzoek heeft uitgewezen dat de verdachten in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de invoer, het verder verhandelen en bezitten van deze (omgebouwde) alarmpistolen met bijbehorende munitie.

Uiteindelijk zijn 10 verdachten door het Openbaar ministerie vervolgd.