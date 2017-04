Nabestaanden van Mitch Henriquez krijgen namen van agenten niet

Via de voorzieningenrechter kan niet een beslissing van een andere rechter worden aangevochten

Vier nabestaanden van Mitch Henriquez eisten in kort geding de namen van vijf agenten. Deze agenten waren betrokken bij de aanhouding van Henriquez tijdens een muziekfestival in Den Haag in juni 2015. Henriquez is na die aanhouding overleden. Volgens eisers is de wijze waarop het strafproces tegen twee van deze agenten wordt gevoerd, waarbij deze agenten anoniem blijven, in strijd met de wet. Ook kunnen zij hierdoor hun (slachtoffer)rechten niet goed uitoefenen.

Strafprocedures tegen twee agenten

De voorzieningenrechter wijst de vordering van eisers af omdat de rechtbank in de strafprocedures al afwijzend heeft beslist op het gelijkluidende verzoek van eisers. Via de voorzieningenrechter kan niet een beslissing van een andere rechter worden aangevochten.

​Drie agenten die niet worden vervolgd

De Staat hoeft eisers ook niet de namen te verstrekken van de drie agenten die niet worden vervolgd. Die vordering en het (spoedeisend) belang van eisers daarbij is door eisers onvoldoende onderbouwd.

​Wens om agenten te zien

De voorzieningenrechter acht de wens van eisers om de vijf agenten in ieder geval een keer te kunnen zien begrijpelijk. De vraag of hieraan tegemoet gekomen kan worden valt echter buiten deze procedure.