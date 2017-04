Van Riel & Feyli Advocaten lanceert de eerste vrouwelijke avatar juriste, Claire

Tot voor kort had de advocatuur nog geen virtuele juriste (advocaat). Claire, de eerste virtuele vrouwelijke juriste (werkneemster) van Van Riel & Feyli Advocaten, gaat hier verandering in brengen. Als eerste virtuele juriste gaat zij samen met mensen contracten tussen bijvoorbeeld een recruitment-, uitzend-, payrollonderneming en hun opdrachtgevers checken en in klare taal vertalen naar kansen en risico’s. Op eenvoudige wijze en daar waar het de kern van de onderneming raakt. Ook gaat Claire met mensen kennis delen en ervaringen uitwisselen. Advocaten en juristen vinden zichzelf veelal onmisbaar, maar ze realiseren zich soms onvoldoende dat hun denkwerk in de toekomst voor een deel zal worden overgenomen door robots (slimme computers met zeer rijke databanken). De juristerij bevat veel patroonherkenning, hetgeen juist heel goed kan worden verzorgd door robots. Door robotisering, kan een advocaat/jurist efficiënter werken. In plaats van dat een advocaat/jurist uren zit te ploeteren op een dik contract, is Claire straks binnen no time in staat alle relevante punten uit het contract te destilleren en onderlinge verbanden te leggen. Dat gaat dus verder dan enkel een “chatbot” zijn. Een uitdaging, maar niet onmogelijk volgens Van Riel & Feyli Advocaten. Deze ontwikkeling levert een win-win situatie op. De advocaat/jurist kan efficiënter werken en zich toespitsen op bijvoorbeeld een vurig pleidooi, terwijl de cliënt de vruchten van de samenwerking plukt door minder te betalen voor “standaard werk”. Digitalisering en robotisering (kunstmatige intelligentie) zijn nieuwe uitdagingen, ook voor dienstverlenende sectoren. In de advocatuur zijn er momenteel weinig tot geen ontwikkelingen op dit gebied, doordat er beperkte samenwerking is tussen de hightech industrie en de advocatuur. Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van Data Science (bigdata), krijgt de advocatuur een uitmuntende kans om zich op dit terrein te ontplooien. De eerste virtuele vrouwelijke juriste in de advocatuur zet de eerste stap. Welkom Claire! Advocatenkantoren, maar ook onderwijsinstellingen die de juristen opleiden en werkgevers(-) en werknemers(organisatie), ontkomen er niet aan om aan de slag te gaan met digitalisering en robotisering. Van Riel en Feyli Advocaten speelt hier nu al op in en zal in de nabije toekomst in samenwerking met onderzoekers en ondernemingen die op dit gebied actief zijn, zich als een toekomstbestendig advocatenkantoor ontwikkelen en de eerste echte stappen op dit gebied zetten. Dit zal voor het gehele juridische landschap in Nederland resultaten hebben.