Ennatuurlijk mag aansluitkosten stadsverwarming niet 2 keer in rekening brengen

Op basis van wat was afgesproken over aansluiting op de stadsverwarming mocht Ennatuurlijk zijn klanten niet nog eens maandelijks aansluitkosten in rekening brengen. Dat heeft het gerechtshof vandaag in hoger beroep beslist in een zaak die 3 bewoners van de Eindhovense wijk Meerhoven tegen de energieleverancier hadden aangespannen. Ze waren het niet eens met de aansluitkosten die Ennatuurlijk maandelijks in rekening bracht, terwijl zij bij aanvang van het contract al eenmalig een bijdrage voor de aansluitkosten hadden betaald.

Offerte

De 3 bewoners sloten tussen 2001 en 2003 ieder een overeenkomst met (een rechtsvoorganger van) Ennatuurlijk voor aansluiting op de stadsverwarming in Meerhoven. Hiervoor ontvingen zij een offerte met een eenmalig bedrag voor de aansluitbijdrage. In december 2011 stuurde Ennatuurlijk de bewoners een brief met uitleg over de tarieven. Toen bleek dat Ennatuurlijk iedere maand voor een periode van 30 jaar een bedrag voor de aansluitkosten in rekening brengt. Dit bedrag maakt deel uit van de component ‘vastrecht’ op de nota’s.

Eenmalig bedrag

Uit de offerte, op basis waarvan de bewoners een overeenkomst sloten, blijkt niet dat zij meer aansluitkosten verschuldigd waren dan het eenmalige bedrag dat in de offerte stond vermeld. Mocht Ennatuurlijk dan vervolgens wel de aansluitkosten als maandelijks vastrecht in rekening brengen? Nee, zegt het hof, dat mag niet zonder de bewoners hierover vooraf te informeren.

Terugbetalen

De 3 bewoners hebben gedurende een bepaalde periode het bedrag aan vastrecht inclusief de component aansluitbijdrage betaald. Door te betalen hebben de bewoners echter niet ingestemd met de maandelijkse bijdrage voor aansluitkosten.

De conclusie van het hof luidt dan ook dat zij dit niet hadden hoeven te betalen én dat Ennatuurlijk deze bedragen moet terugbetalen.