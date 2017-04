Celstraf, gebiedsverbod en behandeling voor meelokken kinderen

De rechtbank Limburg veroordeelde vandaag een 41-jarige man uit Venlo voor het meelokken van kinderen. Naast een celstraf krijgt de man een verbod om zich in de wijk te begeven waar hij de strafbare feiten pleegde en waar hij zelf ook woonde. Ook moet hij zich laten behandelen.

Waar ging de zaak over?

In 2013 legt de verdachte contact met een dan 13-jarig meisje in Neerpelt (B). Daarop volgt een periode van veelvuldig chatcontact tussen beiden. In 2014 loopt het meisje van huis weg, spreekt met de verdachte af en gaat met hem mee naar zijn woning in Venlo. Daar wordt het meisje een dag later door de politie gevonden.

In het najaar van 2016 verricht de verdachte snoeiwerkzaamheden in een speeltuintje aan de Van Vogelsanckstraat in Venlo. Daar legt hij contact met twee jonge meisjes uit de buurt. Aan het eind van de middag neemt hij de meisjes mee in zijn auto en rijdt met hen ‘een blokje om’.

Beslissing van de rechtbank

In de Belgische zaak is volgens de rechtbank helder dat sprake is van het onttrekken van een minderjarige aan het gezag van haar ouders. De verdachte nam het meisje immers mee naar huis, terwijl duidelijk was dat de ouders hier niet van wisten en hiervoor ook geen toestemming hadden gegeven. Pas een dag later werd het meisje teruggevonden.

Ook in de zaak die zich in Venlo afspeelde, vindt de rechtbank dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Op de bewuste middag maakt de verdachte twee keer een kort ritje door de wijk: eerst een blokje om met een 6-jarig meisje en vervolgens een blokje om met dit meisje en haar 7-jarige vriendinnetje. Na dit autoritje gaat het 7-jarige vriendinnetje naar huis. Dan stelt de verdachte voor met het 6-jarige meisje naar een buurtcentrum te rijden. Ondanks dat de verdachte weet dat het meisje van haar moeder niet mee mag, neemt hij haar mee in zijn auto. Het ritje eindigt een straat verderop, waar een buurtbewoner het meisje herkent en de verdachte laat stoppen. Over dit laatste autoritje is de rechtbank van oordeel dat de verdachte schuldig is aan het onttrekken van het kind aan het ouderlijk gezag.

Tot slot wordt de verdachte veroordeeld voor twee kinderpornografische foto’s die op zijn laptop werden gevonden.

Straf

De rechtbank vindt voor de verstandelijk beperkte verdachte een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk, op zijn plaats. Daarnaast legt de rechtbank een aantal voorwaarden op die onmiddellijk ingaan. De verdachte komt onder toezicht van de reclassering te staan en krijgt een verbod om in de wijk te komen waar de incidenten plaatsvonden. De verdachte moet zich daarnaast klinisch laten onderzoeken en behandelen en zijn computergebruik wordt gecontroleerd.