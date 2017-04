Zoekingen en rechtshulpverzoeken in onderzoek naar verduistering en witwassen

De FIOD heeft op maandag 3 april 2017, onder leiding van het Functioneel Parket , een doorzoeking verricht in een woning in Nederland ( Krimpen aan de Lek) en met behulp van rechtshulpverzoeken is er gezocht in een woning in Zuid-Afrika, een woning op Bonaire en een woning in België. De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar verduistering, witwassen en valsheid in geschrift. Bij de doorzoekingen zijn vermogensbestanddelen, digitale gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Er zijn twee verdachten verhoord en er zijn diverse getuigen gehoord. Er is een aanhouding verricht.

De aangehouden verdachte betreft een 66-jarige man die voormalig bestuurder is van een Nederlandse woningcorporatie. Hij is tevens sinds 2000 bestuurder van een stichting met als doel het bevorderen van sociale woninghuisvesting in Zuid-Afrika. Deze stichting werd gefinancierd door de Nederlandse woningcorporatie. De verdenking is dat de man met behulp van valselijk opgemaakte stukken ca. 1,2 miljoen euro heeft onttrokken uit de stichting ten behoeve van privédoeleinden. De tweede verdachte betreft de 64–jarige zus van zijn ex-echtgenote. Zij wordt verdacht van medeplegen van witwassen.